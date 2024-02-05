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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو اليزيد: الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تتخطى الـ8.5 مليار دولار

صدى البلد





 

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استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ  بكلية الزراعة بجامعة عين شمس جهود الدولة في  زيادة معدلات تصدير  الحاصلات الزراعية ، نتيجة اهتمامات القيادة السياسية في التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى مؤكدا  أن مصر لديها ميزة تنافسية في تصدير العديد من الحاصلات الزراعية وعلى الأخص الحاصلات الزراعية التي تحقق اكتفاء ذاتي مثل محاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية أيضا ومصر تسعى إلى استراتيجية لضبط ميزان الواردات والصادرات لتوفير عملة صعبة وزيادة الدخل القومي سواء على مستوى الدولة أو سواء على مستوى المواطن المتمثل في المزارعين والمستثمرين المحليين في مجال الصناعات الغذائية.  

وأوضح  "أبو اليزيد"  ان حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغ  أكثر من 8.5 مليار دولار لافتا إلى أن   مصر أصبح لديها ميزة نسبية في تصدير الصناعات الغذائية، وجاءت هذه الطفرة في الصادرات لأن مصر بدأت تستخدم سياسة الاهتمام بالجودة  كذلك الاهتمام بالأمن والأمان الغذائي ، وعندما نتحدث  عن الأمان الغذائي فهو  يعنى إنتاج سلعة جيدة أمنة على المستخدم وبالتالي هذا رابط الثقة عند المستهلك الأجنبي في المنتج .
 أضاف "أبو اليزيد" أن مصر لديها استراتيجية زيادة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية ترفع من كفاءة الجودة وتثمن فيها الجهود التي قامت بها الأعضاء الذين هم خاصين بالتمثيل التجاري للترويج للصادرات الزراعية المصرية وتثمين الدور الذي قام به الحجر الزراعي المصري من خلال وزارة الزراعة وفتح  مناشئ جديدة للتصدير كما يتم  عمل منظومة مهمة تسمى" تكويد المزارع" يعني كل مزرعة تنتج سلع أو صناعات زراعية يتم عمل رقم مثل الرقم القومي وتكون منظومة رقمية لكي تتبع الإنتاج و التوصيات والإرشاد لرفع كفاءة الإنتاج

 وأوضح "أبو اليزيد" أن هناك كيانات منظمة في مصر تسمى باتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية كما يوجد مجلس سلعي خاص بالتصدير  كما نجحت الدولة  لدخول صغار المزارعين وهذه أول مرة في صورة جمعيات من خلال التعاونيات كما تعمل الدولة على إعادة هيكلة وتنمية وتطوير التعاونيات بالتعاون مع الكيانات الأهلية مما أعطت القدرة للمزارع الصغير الدخول في  منظومة التصدير
 

أحمد أبو اليزيد اكتفاء ذاتى الحاصلات الزراعية الدخل القومي الصادرات الزراعية الصناعات الغذائي

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