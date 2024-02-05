تخفيضات تصل لـ 70%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم الاثنين لمدة شهر

انطلق الأوكازيون الشتوي اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر، بمشاركة التجار تخفيضات كبيرة تصل الى 70% على كافة السلع في الاسواق.

وتتلقى ‏مديريات التموين على مستوى المحافظات، طلبات أصحاب المحال والمنشآت التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الشتوى، على أن يرفق صاحب الطلب بيان بأسعار السلع المعروضة خلال فترة الأوكازيون.

وتلتزم المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي بوضع السعرين على السلعة المباعة، سعر ما قبل الأوكازيون، وسعر بعد المشاركة ‏في الاوكازيون، وفقاً لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتصل أعداد المحال والمنشآت التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوى إلى 4000 محال تجاري، وتتراوح ‏نسب التخفيضات ما بين 20% إلى 70% ، وتتنوع أنشطتها ما بين الملابس الجاهزة، والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية، والمفروشات.

وتطلق جهات الرقابة التموينية، حملات يوميه مكثفة على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي، وذلك للتأكد من جدية التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة لجمهور المستهلكين خلال فترة الأوكازيون الشتوى، وكذلك مدى التزام المحال بضوابط الأوكازيون، و تقوم بتحرير محاضر للمخالفين.