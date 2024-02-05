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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيضات تصل لـ 70%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم الاثنين لمدة شهر

صدى البلد

انطلق الأوكازيون الشتوي اليوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر، بمشاركة  التجار تخفيضات كبيرة تصل الى 70% على كافة السلع في الاسواق.

وتتلقى ‏مديريات التموين على مستوى المحافظات، طلبات أصحاب المحال والمنشآت التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون الشتوى، على أن يرفق صاحب الطلب بيان بأسعار السلع المعروضة خلال فترة الأوكازيون.

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وتلتزم المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي بوضع السعرين على السلعة المباعة، سعر ما قبل الأوكازيون، وسعر بعد المشاركة ‏في الاوكازيون، وفقاً لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتصل أعداد المحال والمنشآت التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوى إلى 4000 محال تجاري، وتتراوح ‏نسب التخفيضات ما بين 20% إلى 70% ، وتتنوع أنشطتها ما بين الملابس الجاهزة، والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية، والمفروشات.

وتطلق جهات الرقابة التموينية، حملات يوميه مكثفة على ‏المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي، وذلك للتأكد من جدية التخفيضات وجوده المنتجات ‏المعروضة لجمهور المستهلكين خلال فترة الأوكازيون الشتوى، وكذلك مدى التزام المحال بضوابط الأوكازيون، و تقوم بتحرير محاضر للمخالفين. 

الاوكازيون الشتوي التموين والتجارة الرقابة التموينية السلع المعروضة الملابس الجاهزة تخفيضات كبيرة

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