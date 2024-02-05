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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضيع بصره.. المشدد 3 سنوات لشاب أصاب جاره بعاهة مستديمة في العجوزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإحداثه عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة نشبت بينهما في العجوزة بالجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20029 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "عمر.ح"، 25 سنة، عامل، أنه في يوم 23 سبتمبر 2023 أحدث عمداً بالمجني عليه "فهد.أ"، 18 سنة، عامل، عاهة مستديمة بنسبة 35%.

 

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وتابعت التحقيقات أنه إثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت لمشاجرة تعدى الأول على الأخير بالضرب بأداة "خاتم" بأحد أصابع قبضة يده، بأن كال له لكمة أستقرت بعينه اليمني محدثاً إصابته.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته بالعين اليمني معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصوله من الضرب باليد أو بخاتم، وقد تخلف لديه من جراء إصابته بالعين اليمني فقد إبصار بالعين نهائياً مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 35%.

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