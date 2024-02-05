التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

تحفظت قوات الأمن بالجيزة على سائق السيارة التريلا التي اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان لاستجوابه حول ملابسات الحادث وكيفية اصطدامه بالكوبري.

وتقوم لجنة مختصة من هيئة الطرق والكباري بفحص جسم الكوبري لبيان التلفيات التي لحقت به ومدى خطورتها عليه.

بعد حوالي 3 اشهر من حادث كوبري المشاة في شارع احمد عرابي اصطدمت سيارة نقل تريلا بكوبري مشاة آخر بميدان لبنان ما أدى لحدوث تلفيات بجسم الكوبري والسيارة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بدائرة القسم بعد اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ وتبين عدم وجود إصابات ودفعت الأجهزة الأمنية بأوناش والمعدات لرفع وإزالة آثار الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.