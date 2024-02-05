بعد حادث عرابي.. تريلا تصطدم بكوبري مشاة في ميدان لبنان

بعد نحو شهرين من حادث كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين في الجيزة، اصطدمت سيارة نقل تريلا بكوبري مشاة آخر بميدان لبنان ما أدى لحدوث تلفيات بجسم الكوبري والسيارة.

وتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بدائرة القسم بعد اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ وتبين عدم وجود إصابات ودفعت الأجهزة الأمنية بأوناش والمعدات لرفع وإزالة آثار الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.