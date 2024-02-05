نائب محافظ بني سويف يناقش خطوات مبادرة مكافحة مُسببات العمى وضعف الإبصار

التقى بلال حبش نائب محافظ، بني سويف مسئولي مؤسسة "ميرفت سلطان" للأعمال الخيرية، لمناقشة التجهيزات اللازمة للبدء في تفعيل مبادرة مكافحة مُسببات العمى وضعف الإبصار والتي ستنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية" المحافظ د.محمد هاني غنيم" وإشراف قطاعي الصحة والتضامن الاجتماعي.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل الدعم والتنسيقات المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، لإعداد خطة التنفيذ وفق برنامج زمني محدد، يستهدف القضاء على مُسببات العمي من خلال المسح الميداني والعمل على توفير العلاج اللازم والنظارات الطبية ، وذلك بالمجان ، بجانب نقل الحالات المرضية التي تتطلب تدخلات جراحية للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وتطرق اللقاء لبحث إمكانية ضم المؤسسة لوثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، والتي تضم أكثر من 120 من مؤسسات المجتمع المدني ، الموقعة على الوثيقة ، و تعد الوثيقة الأولى من نوعها التي أطلقتها المحافظة على مستوى محافظات الجمهورية،وتهدف لتحقيق التنسيق والتكامل لتعظيم الدور المحوري للمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث رحب نائب المحافظ بانضمام أي كيان مجتمعي جاد وفعال سواء من خارج المحافظة أو داخلها