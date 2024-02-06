عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملابس ضيقة.. حنان تطلب الخلع: جوزي معندوش نخوة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

حنان زوجة عشرينية وقفت أمام محكمة الأسرة في الشيخ زايد، طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم غيرته عليها ومطالبته لها بتغير طريقة لبسها وطريقتها إلى الملابس العارية والشفافة، حيث طلب منها مرارا وتكرار إرتداء المايوه القطعتين في السفريات إلى المناطق الساحلية، إلا أنها وبعد عامين من الزواج رفضت إستكمال المعيشة معه وتوجهت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع منه.

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو

الليلة بـ 1000 جنيه.. قصة فتاة الفيسبوك مع راغبي المتعة الحرام

إشكالية زواج امرأة المفقود.. ما الحل؟

ضربة قاسية لتجار الدولار.. وبشرى للمصريين

زوجة تطلب الخلع من زوجها

سردت حنان مأساتها مع زوجها الشاب قائلة «أنا مش مكسوفة على فكرة، هو اللي مفروض يتكسف على دمه من اللي بيعمله ده، معندهوش نخوة خالص، وعايزني البس عريان وشفاف وضيق عادي، ويقولي ليه مش بتلبسي كدة، أقوله أنت مش بتغير عليا يقولي أغير عليكي في حاجات تانية مش في اللبس إنما شكلك وهيئتك مهمين عندي جدا».

وقالت حنان «أنا عندي 24 سنة وممكن الناس تقول إني لسه صغيرة وفيها إيه لما ألبس شفاف وضيق، بس أنا لبسي شيك جدا ومن بيت ملتزم ومكنتش بلبس ضيق ولا الهدوم دي خالص، وأنا عندي 21 سنة علاء أتقدم لوالدي عشان يخطبني وأهلي وافقوا ومكنش بيعترض على حاجة ساعتها ولا إنتي تخرجي ولا بتدخلي ولا لابسة إيه ولا أي إعتراضات».

حنان: عايزني البس شفاف وعريان

وتابعت حنان «أتجوزنا بعد 11 شهر، بعد ما جهزنا الشقة وخلصنا كل حاجة، وفي شهر العسل بدأت مشكلتي معاه، قبل ما نسافر لقيته بيشوف الهدوم اللي بحطها في شنطة السفر وقالي أمال فين المايوهات والحاجات بتاعت البنات العرايس دي، قولتله أهو البوركيني قالي إيه ده شكله وحش، هاتي التاني المايوه القطعتين وقالي لما نروح هناك نشتريهم، قولتله بس أنا مش هلبس كدة وأتخانقنا ساعتها».

وأضافت حنان في شكواها ضد زوجها «سافرنا وكانت أيام سوداء في شهر العسل وخناقات وهو مصمم وأنا مصممة إني ملبسش الكلام ده، ولما رجعنا بدأ يقولي هدومك دي مش نافعة وننزل وأشتريلك عادي، ونزلت معاه لقيت كل اللي عايزة قصير وضيق وشفاف، وأنا كنت برفض لحد ما قالي طيب هاتيهم إلبسيهم في البيت حتى، ووافقت وبقيت البس الهدوم دي في البيت، وكنت أطلع البلكونة يقولي مفيش حد قدمنا ما تطلعي عادي إيه المشكلة يعني في لبسك وشعرك».

وأختتمت حنان قائلة «حاولت كتير معاه لمدة سنتين وعرفت أهلي وأهله وهو بردو نفس الكلام معايا، وفي الأخر زهقت منه قعدت معاه قولت له ننفصل أحسن في هدوء وبلاش شوشرة، قالي معنديش طلاق وأضربي دماغك في حيطة، روحت محكمة الأسرة رفعت عليه قضية خلع».

حنان محكمة الاسرة الخلع مشاكل الأسرة قضية خلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

موضوعات متعلقة

بعد كثافات الذروة.. استقرار حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية | فيديو

الليلة بـ 1000 جنيه.. قصة فتاة الفيسبوك مع راغبي المتعة الحرام

إشكالية زواج امرأة المفقود.. ما الحل؟

ضربة قاسية لتجار الدولار.. وبشرى للمصريين

تجار الذهب في ورطة بالأسواق.. تفاصيل

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

قرار قضائي عاجل بعد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

كتابة الشيك بطريقة صحيحة.. خطوات

ترشيحاتنا

أسامة عرابي: يجب حل أزمة تضارب مواعيد أمم إفريقيا مع كأس العالم

شبانة: كولر يراقب موكوينا لاعب صن داونز لضمه للأهلي حال رحيل ديانج

ما الليالي التي يستحب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟ اعرفها

زيلينسكي يخطط لإجراء تغيير كبير في القيادات العسكرية والإطاحة بقائد الجيش الأوكراني

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

3 غارات.. عدوان أمريكي بريطاني على شرق مدينة صعدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

رمضان 2024| كريم عبد العزيز ينشر صورا لشخصيته في مسلسل الحشاشين

عرضها مترين.. شاهد أغرب ناطحة سحاب في العالم

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ