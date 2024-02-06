بفكر في الاعتزال.. تصريحات نارية لأبو جبل بعد استبعاد ضمه للأهلي

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، عن تفاصيل علاقته بمحمد الشناوي، واستبعاد ضمه للأهلي.

وقال في تصريحات للاعلامي سيف زاهر: “بفكر في الاعتزال.. تعرضت للظلم وأنا أكتر واحد ساند الشناوي”.

وعن مفاوضات الأهلي معه، أشار: “المفاوضات كانت مع شقيقتي ولم أوقع عقودا في معسكر المنتخب”.

وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن النادي تفاوض مع وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي وليس اللاعب نفسه بشكل مباشر ولم يتم التعاقد معه وأنه رحب بشدة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : في الأهلي دائما نبحث عن التدعيم ولا يمكن أن نشعر بالاكتفاء من الصفقات لأننا ننافس في مستوى كبير ومختلف، وأن هناك صعوبات في ضم حارس جديد في هذا التوقيت.

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية بخسارته في ركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث لم يتصدى حارس المرمى محمد أبو جبل لأي ركلة وكان يتحرك بشكل متكرر نحو الجهة اليمنى لاعبي الكونغو.