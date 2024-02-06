برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن بمصالح الأسرة ويحمي حقوق الأبناء

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح النائب عيد حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.

وأوضح النائب عيد حماد، أن الرئيس يسعى دائما لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الآخرى المتعلقة بالأحوار الشخصية.