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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يدير مركزاً للعلاج الطبيعي ببني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطي ،  ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهازحماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وتم ذلك في حضور الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف

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وبحسب التقرير ، عقب تلقى إدارة العلاج الحر معلومات عن قيام  أحد المواطنين حاصل على مؤهل متوسط  يمارس مهنة العلاج الطبيعي ، وعلي الفور توجهت الحملة إلى القرية "محل الشكوى" وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعي ووجود لافتات باسم المركز و وجود معمل وعيادة أسنان بدون ترخيص، وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بأخصائي علاج طبيعي وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة تواجد أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبئة ومعدة للاستخدام ومجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة حيث ،شارك في الحملة كل من : الدكتورة لبني محمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ،وأعضاء  فرع جهاز حماية المستهلك :الأستاذ محمد سنوسي ،سامح ياسين و مصطفي علي

 

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