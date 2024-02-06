التنمية المحلية تتابع جهود وحدات السكان في بنى سويف والوادي الجديد.. صور

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظتي بنى سويف والوادي الجديد في بحث تعزيز التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

فى محافظة بنى سويف، قامت وحدة بمركز ومدينة الفشن بعقد اجتماع مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومسؤلى الإعلام السكانى فى مديرية الصحة، ووكيل وزارة الأوقاف بنى سويف ومنسق هيئه جونسون، لمناقشة ما تم إنجازه وعن المردود من الندوات ومدى تأثير وجود رجل الدين باعتبارهم اضافه مثمرة وتعطى المصداقية وسرعة توصيل الرسالة الخاصة بالقضية السكانية، كما نظمت وحدة السكان بالمركز أيضا ندوة بالوحدة الصحية بقرية شنرا عن خطورة الزواج المبكر وحنان الاناث، وبلغ عدد المستفيدين ٥٠ سيدة.

وقامت وحدة سكان بنى سويف بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة " جامعة بني سويف ، الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهضة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، كلية الآداب قسم التربية السكانية "وذلك للمشاركة في التوعية بالقضية السكانية، وخلق الحلول المبتكرة، حيث سيتم التنسيق للعمل مع الوحدة بتحديد منسق للعمل السكاني داخل الجامعة لتعزيز فرص التعاون مع الوحدة والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التنفيذية لدعم المبادرات الرئاسية ومتابعة إنجازاتها، ونشر القضية السكانية بين طلاب الجامعة بدايةً من تكثيف الندوات واللقاءات العلمية لمشاركة الشباب في خارطة الطريق، وعمل دراسات سكانية تخص المحافظة وتساعد في تحليل أسباب المشكلة ووضع الحلول العلمية لها، بالإضافة إلي تكثيف العمل بالعيادات المتنقلة والقوافل السكانية الشاملة، ومحو الأمية، والتوعية ضد التسرب من التعليم، وتأهيل الشباب للأعمال اليدوية والحرفية.

ونظمت وحدة سكان مركز ومدينة بنى سويف ورشة عمل عن ريادة الأعمال بعنوان ( المشروعات الصغيرة) بدار المناسبات بقرية منشأة عاصم التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط، وبلغ عدد المستفيدين ٢٥ سيدة، وتناولت ورشة العمل كيفية عمل مشروعات صغيرة وافكار لعمل مشروعات صغيرة كما تناولت أيضا كيفية عمل دراسة جدوى وذلك من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة ومن أجل تقليل فجوات التنمية بين الذكور والإناث.

وفى محافظة الوادي الجديد.. تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط، و حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، وتحت إشراف سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة، عقدت وحدة السكان بالمحافظة عدد من الانشطة والندوات بمراكز المحافظة الخامسة بناء على مقترح الخطة الربع سنوية ،حيث تم في مركز الخارجة وبلاط وباريس عقد عدد (٥) ندوات عن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتغذية السليمة ومقاومة الأنيميا وسوء التغذية بأجمالي عدد (180) مستفيد، كما تم عقد عدد (4) ندوات عن الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وطرق الحصول على التمويل اللازم لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره وإدارة مشروعك بإجمالي عدد(124) مستفيد، وتم تنظيم عدد (٥) ندوات بالتعاون مع مديرية الاوقاف عن مبادرة وزارة التنمية المحلية (تحدث معه) والتي تشمل مخاطر الأدمان و أسرتك ثروتك وأهمية بناء أسرة متماسكة تتحلى بالاخلاق الحميده والقيم.

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