عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود وحدات السكان في بنى سويف والوادي الجديد.. صور

ندوات وحدات السكان
ندوات وحدات السكان بالمحافظات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظتي بنى سويف والوادي الجديد في بحث تعزيز التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

فى محافظة بنى سويف، قامت وحدة بمركز ومدينة الفشن بعقد اجتماع مع رجال الدين الاسلامى والمسيحى ومسؤلى الإعلام السكانى فى مديرية الصحة، ووكيل وزارة الأوقاف بنى سويف ومنسق هيئه جونسون، لمناقشة ما تم إنجازه وعن المردود من الندوات ومدى تأثير وجود رجل الدين باعتبارهم اضافه مثمرة وتعطى المصداقية وسرعة توصيل الرسالة  الخاصة بالقضية السكانية، كما نظمت وحدة السكان بالمركز أيضا ندوة بالوحدة الصحية بقرية شنرا عن خطورة الزواج المبكر وحنان الاناث، وبلغ عدد المستفيدين ٥٠ سيدة.

وقامت وحدة سكان بنى سويف بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة " جامعة بني سويف ، الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهضة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، كلية الآداب قسم التربية السكانية "وذلك للمشاركة في التوعية بالقضية السكانية، وخلق الحلول المبتكرة، حيث سيتم التنسيق للعمل مع الوحدة بتحديد منسق للعمل السكاني داخل الجامعة لتعزيز فرص التعاون مع الوحدة والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التنفيذية لدعم المبادرات الرئاسية ومتابعة إنجازاتها، ونشر القضية السكانية بين طلاب الجامعة بدايةً من تكثيف الندوات واللقاءات العلمية لمشاركة الشباب في خارطة الطريق، وعمل دراسات سكانية تخص المحافظة وتساعد في تحليل أسباب المشكلة ووضع الحلول العلمية لها، بالإضافة إلي تكثيف العمل بالعيادات المتنقلة والقوافل السكانية الشاملة، ومحو الأمية، والتوعية ضد التسرب من التعليم، وتأهيل الشباب للأعمال اليدوية والحرفية.

ونظمت وحدة سكان مركز ومدينة بنى سويف  ورشة عمل عن ريادة الأعمال بعنوان ( المشروعات الصغيرة) بدار المناسبات بقرية منشأة عاصم التابعة للوحدة المحلية لقرية باروط، وبلغ عدد المستفيدين ٢٥ سيدة، وتناولت ورشة العمل كيفية عمل مشروعات صغيرة وافكار لعمل مشروعات صغيرة كما تناولت أيضا كيفية عمل دراسة جدوى وذلك من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة ومن أجل تقليل فجوات التنمية بين الذكور والإناث.  

وفى محافظة الوادي الجديد.. تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط، و حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، وتحت إشراف سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة، عقدت وحدة السكان بالمحافظة عدد من الانشطة والندوات بمراكز المحافظة الخامسة بناء على مقترح الخطة الربع سنوية ،حيث تم في مركز الخارجة وبلاط وباريس عقد عدد (٥) ندوات عن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتغذية السليمة ومقاومة الأنيميا وسوء التغذية بأجمالي عدد (180) مستفيد، كما تم عقد عدد (4) ندوات عن الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر وطرق الحصول على التمويل اللازم لها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيره وإدارة مشروعك بإجمالي عدد(124) مستفيد، وتم تنظيم عدد (٥) ندوات بالتعاون مع مديرية الاوقاف عن مبادرة وزارة التنمية المحلية (تحدث معه) والتي تشمل مخاطر الأدمان و أسرتك ثروتك وأهمية بناء أسرة متماسكة تتحلى بالاخلاق الحميده والقيم.

FB_IMG_1707213597477
FB_IMG_1707213597477
FB_IMG_1707213593322
FB_IMG_1707213593322
FB_IMG_1707213589425
FB_IMG_1707213589425
التنمية المحلية وحدات السكان بني سويف الوادى الجديد القضية السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

مدرب وطني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني للمنتخب المصري

12 جنيها انخفاضا.. خسارة كبيرة تنتظر المضاربين بالدولار| تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: إنهاء وتأثيث 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

بضاعة ب2.5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط صفقة حشيش بالشرقية

سقوط اخصائي اجتماعى قبل ترويج 20 ألف دولار فى السوق السوداء بالجيزة

خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن لقاء بوتين وأردوغان في تركيا

أونروا تعلن موعد انتهاء التحقيقات حول تورطها في هجمات 7 أكتوبر

قرار قضائي عاجل في استئناف مرتضى منصور على حبسه لسب الخطيب

وزير الدفاع التركي: نرغب في إدامة علاقات التعاون مع العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة محمد حماقي في جدة تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

محمد القس: انتظروني في الذنب وهذه مفاجأتي مع سمية الخشاب.. صور

الرطوبة وخسارة صلاح| كيف فسر فيتوريا فشل مصر في أمم أفريقيا؟.. وكواليس اختيار محمد يوسف

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ