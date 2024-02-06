حماس تعلق على إعلان رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده إلى القدس

علقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلاي، عزمه نقل سفارة الأرجنتين لدي إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

قال حركة حماس في بيان: ندين إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني إلى القدس وندعوه إلى العدول عن هذا القرار الظالم".

وصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي إلى إسرائيل ظهر اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا في نوفمبر، وأعلن أنه سينقل سفارة الأرجنتين إلى القدس المحتلة.

ذكر مكتب بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرحب ترحيبا حارا بوصول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي إلى إسرائيل، الذي أعلن عن نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس".

أضاف: قد ناقش رئيس الوزراء هذا الأمر مع الرئيس ميلاي بعد انتخابه وهو يرحب بحقيقة أن الرئيس أوفى بوعده".

وتابع: رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس ميلاي غدا ويناقش معه تعزيز العلاقات بين البلدين".