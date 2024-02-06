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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا.. رابط جداول الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات


 

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.

وأضافت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، ان الكلية مستعدة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتم تجهيز القاعات والمدرجات بالاضافة واحلال وتجديد بعض المدرجات في الكلية.
 

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جدول الفصل الدراسي الثاني جميع البرامج، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 
وأوضح عميد تجارة جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من استعدادات الكلية للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه يجرى مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقا للإعداد وتجهيز المعامل الخاصة بالكلية.

من جانبه قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من إعداد جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار عميد حقوق عين شمس، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.
 

يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 اول ايام الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، والذي يستمر  لمدة 16 أسبوعًا، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

يستعرض موقع صدي البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي ، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024
 

- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.
- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.
- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.
- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.
- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.
- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.
- يمنع حمل المشروبات الكحولية.
- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.
- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.
- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.
- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.

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