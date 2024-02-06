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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب| اتحاد الكرة: لحين اختيار مدير فني أجنبي

حسام حسن و إبراهيم
حسام حسن و إبراهيم حسن

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية بشغف تعيين المدرب الجديد للمنتخب المصري، خاصة بعد تأجيل الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الذي سيتولى زمام الأمور في هذه المرحلة الحرجة. ومن بين الأسماء المرشحة بقوة لهذا المنصب، يبرز اسم حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، والذي يحظى بتقدير واسع في الوسط الرياضي.
 

تأجيل الإعلان بسبب انتظار الاتفاق على الجهاز المعاون

وفقًا لمصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن التأخير في الإعلان عن تعيين حسام حسن يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انتظار الاتفاق على الجهاز المعاون بالكامل. حيث يسعى الاتحاد إلى ضم جهاز فني يتمتع بالخبرة والكفاءة لمساعدة المدرب الجديد في تحقيق النجاحات المرجوة.

تنسيق أمور استقالة حسام وإبراهيم حسن

بالإضافة إلى ذلك، يجري التنسيق بين الأطراف المعنية لترتيب استقالة حسام حسن وأخيه إبراهيم حسن من تدريب نادي مودرن فيوتشر، استعدادًا لتوليهما مهمة تدريب المنتخب المصري. هذا يتطلب ترتيبات تنظيمية وإدارية تأخذ وقتًا قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن توليهما المهمة الوطنية.
 

الترشيحات لتشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن

وفي سياق متصل، قدم الاتحاد المصري لكرة القدم عدة ترشيحات لتشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن، حيث يسعى الاتحاد إلى جمع فريق عمل متكامل ومتميز يمكنه دعم المدرب الجديد في مهمته الحساسة. ومن بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز المعاون لحسام حسن، يتصدرها اسماء ذات خبرة وإرث رياضي مشهود لهم في الساحة الكروية المصرية.

حسم القرار بتعيين حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري

وفي خطوة مفاجئة ومنتظرة، حسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قراره بتعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفريق وتعزيز فرصه في تحقيق النجاحات المرجوة في المنافسات الدولية المقبلة.
 

مدة العقد وتفاصيل أخرى

وفيما يتعلق بالتفاصيل الإدارية والتعاقدية، فقد تم التأكيد على أن مدة عقد حسام حسن مع المنتخب المصري ستكون لمدة تتجاوز العامين، مما يعطي الفرصة للمدرب الجديد لتطبيق رؤيته الفنية وبناء فريق قوي يستطيع المنافسة على أعلى المستويات، وقام الاتحاد المصري بوضع شرط في التعاقد وهو "لحين الاستقرار علي مدير فني اجنبي".

اجتماعات للترتيبات النهائية

وتجري حاليًا اجتماعات بين وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن، لوضع الرتوش النهائية لتعاقد تولي حسام حسن قيادة المنتخب المصري، استعدادًا للمشاركة في التصفيات القارية والعالمية القادمة.

إن تعيين حسام حسن كمدرب للمنتخب المصري يعد خطوة هامة في مسار تطوير كرة القدم المصرية، ويثير آمالًا كبيرة في قدرة الفراعنة على تحقيق الإنجازات والنجاحات في المستقبل القريب. نتطلع إلى رؤية تألق المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، ونأمل أن يكون ذلك بداية لحقبة جديدة من الإنجازات الرياضية.

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