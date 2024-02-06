الزراعة: ارتفاع صادرات التمور إلى 150 ألف طن.. تفاصيل

أعلن المعمل المركزي للنخيل حفل إطلاق منصة ملتقي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للتمور أمس الاثنين والذي سوف يقام خلال يومي 8 و 9 سبتمبر المقبل.

القي كلمة الافتتاح الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بالنيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والذي القى كلمة عن الوضع الحالي للتمور المصرية ومعوقات الإنتاج والتصدير وكيف يمكنك التغلب على هذه النقاط والاستفادة من تصدر مصر للدول المنتجة للتمور على مستوى العالم في تحسين التخزين والتعبئة والتجارة البينية والدولية من اجل الاستفادة من الاستثمارات التي تمت خلال السنوات السابقة مع تقديم عدد كبير من الأفكار من اجل الاستفادة من التمر بأكثر من صورة وكذلك المنتجات الثانوية والمخلفات بتقديم عدد كبير من المنتجات التي تحول هذه الفاقد الى مردود اقتصادي لكل من المزارع والمستهلك والمصنع وعلى الدولة بشكل عام من خلال توفير بدائل لما يتم استيراده من الخارج.

كان النقطة الأساسية هي العمل على زيادة الصادرات من التمور الى الضعف لتصل الى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن.



تم على هامش الملتقى عدد من اللقاءات الجانبية بين كل من د. عز الدين العباسي وأيفان غيراشينكو مستشار التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية. حيث طلب الدكتور بتعزيز التعاون بينهم وبين مركز البحوث الزراعية من خلال مقابلة كل من السيد رئيس مركز البحوث الزراعية ومدير الحجر الزراعي المصري لفتح أسواق جديدة للتمور في روسيا.

وفى لقائه مع د. على موسى مسئول المنظمة العربية للتنمية الزراعية في السودان. و محمد صلاح اقليصة الملحق التجاري الليبي وذلك لمناقشة التوسع في تجارة التمور وتصديرها الى كل من دول روسيا الاتحادية والدول الافريقية والتعاون بين الاشقاء العرب ومصر في التدريب ونقل الخبرات المصرية في مجال التمور.