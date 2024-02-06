مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: إجراءات من المركزي تخفض سعر الدولار

أكد سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الإقتصاد المصري في ظل الأحداث الصعبة عالميا، سواء من أزمة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في أن يكون الوضع الإقتصادي صعب.

قال سمير صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر لها دور هام في حفظ السلم والأمن، بالنسبة لدول العالم، مؤكدا ان ما يحدث في المنطقة لا يتحمله أي نظام في العام، ولكن مصر تدير الأزمة بحكمة كبيرة.

سعر الدولار

وتابع مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن البنك المركزي سيتخذ بعض الإجراءات الهامة خلال الفترة القادمة، والتي ستعمل على التقليل من سعر الدولار.