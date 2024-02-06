أبرزهم أشرف زكي ويسرا .. نجوم الفن يواسون تارا عماد في عزاء والدتها

حرص عدد كبيرمن نجوم الفن على مواساة الفنانة تارا عماد في عزاء والدتها، المُقام حاليا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

من بين النجوم الذين حرصوا على مواساة تارا عماد كلّ من: النقيب أشرف زكي، عزوز عادل عضو النقابة، نيللى كريم، هدى المفتى، ميار الغيطى، احمد حاتم، إنجي وجدان ومايان السيد ومي الغيطي، أميرة أديب، سارة عبدالرحمن، يسرا، احمد داوود، انجى وجدان، ريهام عبد الغفور، ثراء جميل وآخرون.

كانت شيعت جنازة والدة تارا عماد يوم الاحد الماضي مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا، أحمد حاتم، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود.

يشار إلى أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.