عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

مدرب كوت ديفوار
مدرب كوت ديفوار

قال إيمرس فاي القائم بأعمال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن مواجهة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر لها غدا الأربعاء ستكون في منتهي الصعوبة.

وأضاف فاي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نعم لقد تحسن الأداء بعد أن كنا على وشك الخروج من البطولة، ولكن اللاعبين والجهاز الفني والجميع قاموا بدور كبير حتي نصل لهذا الدور، من يقول إن المباراة سهلة لا يعرف كرة القدم، لكننا نسعي للتأهل لنهائي وحصد اللقب".

وكان منتخب كوت ديفوار على أعتاب توديع البطولة الأفريقية المقامة على أرضه من دور المجموعات، لكنه تأهل بصعوبة ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي دور ال16 أقصى منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب منتخب السنغال بركلات الترجيح، فيما عبر إلى نصف النهائي على حساب مالي بفوز قاتل (2-1) في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

موضوعات متعلقة

للسنة الثانية على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

مدرب نيجيريا: قادرون على الفوز بلقب أمم إفريقيا

علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

شاهد|كيف استقبل لاعبي الأهلي عمر كمال عبد الواحد والزنفلي في ظهورهما الأول بالتتش؟

مبابي يواجه مشكلة كبيرة في انتقاله لريال مدريد

ترشيحاتنا

حركة تنقلات بوزارة الداخلية.. تامر مخيمر للحماية المجتمعية وتجديد الثقة في مدير أمن القاهرة

توقف حركة القطارات بين محطتي جلال ورأس الحكمة بخط القبارى- مرسى مطروح|تفاصيل

مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

المسلماني: العالم كله يرى المشاهد المروعة في قطاع غزة

الصادرات الغذائية تخطت 5 مليارات دولار.. أحمد موسى: الرئيس مهتم بتوطين الصناعة

كنت عايز أخلص من المشاكل..نص اعترافات تاجر مواشي أنهى حياة زوجته بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ