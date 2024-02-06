مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

قال إيمرس فاي القائم بأعمال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إن مواجهة الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر لها غدا الأربعاء ستكون في منتهي الصعوبة.

وأضاف فاي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نعم لقد تحسن الأداء بعد أن كنا على وشك الخروج من البطولة، ولكن اللاعبين والجهاز الفني والجميع قاموا بدور كبير حتي نصل لهذا الدور، من يقول إن المباراة سهلة لا يعرف كرة القدم، لكننا نسعي للتأهل لنهائي وحصد اللقب".

وكان منتخب كوت ديفوار على أعتاب توديع البطولة الأفريقية المقامة على أرضه من دور المجموعات، لكنه تأهل بصعوبة ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي دور ال16 أقصى منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب منتخب السنغال بركلات الترجيح، فيما عبر إلى نصف النهائي على حساب مالي بفوز قاتل (2-1) في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.