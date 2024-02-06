مدير محطة تنقية المياه بالصف: تنتج 34 ألف متر مكعب يوميا

قال المهندس عبدالخالق هشام المدير التنفيذي لمحطة تنقية المياه بمنطقة الصف في الجيزة، إن المحطة تنتج 34 ألف متر مكعب مياه يوميا، وتعمل بنظام يتيح العمل في مساحة صغيرة مقارنة بالجودة التي تنتجها من المياه.

وأوضح "هشام"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على شاشة "المحور": "مساحة المحطة 4900 متر مسطح بجودة مياه مرتفعة وعالية جدا، أما المحطات التي تعمل بأنظمة مختلفة عن نظامنا وقد تصل مساحتها لأكثر من الضعف".

المياه الجوفية

وتابع “هشام”: "الصيانة سهلة وبسيطة، والمشروع عايش ظروفا صعبة، فقد كانت هناك محطة مقامة بأعماق كبيرة، قبل مشروعات مبادرة حياة كريمة، أما المياه الجوفية فقد كانت من أصعب ما قابلناه بسبب حدودنا مع نهر النيل، فكلما حفرنا مبنى كانت هناك مياه جوفية تحتاج إلى التعامل معها واستطعنا التغلب عليها".

