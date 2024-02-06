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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: اقتربنا من إنهاء المرحلة الأولى ونأمل بدء الثانية هذا العام

صدى البلد

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن بعد التوجه الرئاسي ببدء مشروعات المبادرة، فقد بدأت مرحلة تمهيدية هامة جدا تشمل القرى الأكثر فقرا في مصر بواقع 143 قرية وانتهت خلال العام المالي 19-20. 


وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": “ثم بدأنا من يوليو 2021 تنفيذ التكليف الرئاسي الأكبر بالمرحلة الجديدة لحياة كريمة والتي نطلق عليها المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري الذي يشمل 1477 قرية يعيش فيها 18 ملايين مواطن مصري، ونقترب الآن من إنهائها”، لافتا إلى أن معدلات التنفيذ تجاوزت 80%.

أكثر من 1600 قرية بالمرحلة الثانية


وتابع “جاد الكريم”،: "لدينا 27 ألف مشروع تم إنهاء و16 ألفا منهم، ونحن بصدد إنهاء المرحلة الأولى والتحضير للمرحلة الثانية التي ستكون بنفس الزخم وتشمل أكثر من 1600 قرية و52 مركزا ولدينا أمل كي نبدأ فيها هذا العام". 
 

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