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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالحزب الجمهوري يكشف كواليس الانتخابات الأمريكية

صدى البلد

أشاد الدكتور اشلي انصارا، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي بالديمقراطية الامريكية، مشيرا الى ان عدد الناخبين 160 مليون ناخب، 45 مليون منهم ديمقراطيون و 26 جمهوريون.

وعن نظام الانتخابات قال "انصارا" في مداخله عبر الزوم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة ETC، أن هناك 11 حزب في أمريكا ولكن الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هما اكبر حزبان توافق عليهم الشعب منذ الحرب العالمية الأولى.

وأوضح "انصارا"، أن ترامب هو المرشح الأقرب للرئاسة وانه اذا اعيد انتخاب جو بايدن سيخسر مؤكدا وأن عمدة كاليفورنيا هو المرشح الأقوى للديمقراطيين بعد ميشيل أوباما.

الانتخابات الأمريكية أمريكا الحزب الجمهوري ترامب جو بايدن

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