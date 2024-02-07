وزير الشباب والرياضة: حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حسام حسن لديه الوطنية والحمية، مشيرا إلى أنه أبدى كل الاحترام والتقدير لمحترفي مصر ولاعبي مصر وعلى رأسهم محمد صلاح.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن حسام حسن، واحد من أساطير كرة القدم المصرية، سواء على مستوى الاحتراف والمسيرة الكبيرة، حيث لعب لقطبي الكرة المصرية ولمنتخب مصر.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنه لدينا دوري قوي، ويخرج لاعبين من الدوري المحلي، وهناك فرصة لاكتشاف المواهب بالإضافة للربط بين المنتخبين الأول والأولمبي، فضلا عن وجود أكثر من منتخب للناشئين.