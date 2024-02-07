عصبي.. ماذا قالت لميس الحديدي حول اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على استقرار اتحاد الكرة بشكل رسمي على اختيار المدير الفني للمنتخب بقيادة العميد حسام حسن، قائلة: بعد هزائم فيتوريا وفريقه المعاون والنتائج المزعجة في كأس الأمم الأفريقية، الآن العودة للمدير الفني الوطني باختيار حسام حسن والذي لاقى النبأ ردود أفعال كثيرة بين الجماهير بينما استقبل كثيرون الخبر بفرحة".



وواصلت “الحديدي”، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “البعض الآخر قلق من عصبية وتوتر كابتن حسام حسن، ولكن علينا إعطاء الفرصة للمدير الفني الوطني، ورغم القلق من عصبيته المعهودة في الملعب لكن أعتقد أن منصب مدير فني للمنتخب المصري تختلف عن مدير فني لنوادٍ أخرى”.



وتساءلت: نعطي فرصة للمدير الفني الوطني لكن السؤال: هل القصة هي اسم المدير الفني أم غياب مشروع حقيقي لكرة القدم في مصر؟.



وكان قد قرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد الأمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.

