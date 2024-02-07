حسين لبيب: حسام حسن هو أفضل اختيار كمدير فني لمنتخب مصر

علق حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على استقرار اتحاد الكرة بشكل رسمي على اختيار المدير الفني للمنتخب بقيادة العميد حسام حسن، قائلا : " هذا الاختيار من أفضل الاختيارات وأتمنى أن ينجح كلا من حسام حسن وإبراهيم حسن و يعملوا الي مقدروش الأجانب يعملوه".

وأضاف “لبيب”، خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “اختيار موفق رياضيا وكرويا جيد جدا، حيث أنه من أفضل المدربين الموجودين في مصر حاليا”.



وحول إنجازات مجلس الإدارة خلال 100 يوم، قال : “ كان لدينا مجموعة من الأهداف الواضحة كقائمة موحدة، والاهداف تحققت بشكل كبير على مستوى تغيير الصورة الذهنية عن نادي الزمالك وأعتقد تغيرت بشكل كبير خلال 100 يوم، وتحويل إدارة النادي من إدارة فردية لمؤسسية للمصلحة العامة وبإدارة كفأه واستطعنا تحقيق ذلك”.

7 حجوزات أخرى



وذكر أنه عند دخوله لنادي الزمالك تخيل أن أموال النادي عليها حجز من قبل ممدوح عباس فقط، لكن المجلس اكتشف أن هناك نحو سبع حجوزات أخرى، تخص بنوك ودائنين، قائلا : " قدرنا نفك الحجز وده إنجاز برضه".



وواصل :"على صعيد أزمة القيد والغرامات استطعنا فك القيد وسداد الغرامات ثم الهدف الخماسي وهو الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وتحقق ذلك على سبيل المثال مع فتوح الذي سيجدد مع النادي وهو أحد أبناء النادي المخلصين ".



وتابع: ليس ذلك فقط بل تطعيم الفريق بعدد من اللاعبين الاكفاء، وهي مجموعة تمتاز بالخبرة وصغر السن وهما عاملين مطلوبين في كرة القدم".