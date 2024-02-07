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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هاجر السراج: اسم رام الله في مسلسل حالة خاصة جذبني وحمسني للدور

صدى البلد

قالت الفنانة هاجر السراج، إن دورها في شخصية "رام الله" في مسلسل حالة خاصة  أن الاسم هو اختيار المؤلف مهاب طارق، لافتة إلى أنه اكثر ما لفت انتباهها للدور، عندما تلقت " الاسكربت ".

وأوضحت “السراج”، خلال لقائها ببرنامج “ كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، ”عندما قرأت الاسم دفعني الفضول لمزيد من الشغف للتخيل وإتقان الشخصية والتعرف على جوانبها، وبالذات الشنطة والخريطة المكتوب عليها ”رام الله “ حمسوني للدور وساعدوني لأفهمها أكثر”.

 شخصية مركبة

 
أكملت “السراج”، “كل التفاصيل ساعدتني على فهم الشخصية، وهي شخصية مركبة وهو ما دفع الناس والجمهور لعدم فهم هي عايزة ايه، بدية من مقابلة نديم في المكتب ورغبتها في مساعدته ليس من باب الشفقة لكن لان ذكاء نديم جذبها”، موضحة أنها لذك كانت تنهر" عز " حتى لا يسخر منه.


استطردت : " أنا سورية الأصل وهو مساعدني للاقتراب بشكل أكبر من الشخصية".

هاجر السراج مسلسل حالة خاصة رام الله أبطال مسلسل حالة خاصة الفنانة هاجر السراج

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