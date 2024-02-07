حسن أبو الروس: حالة خاصة من أقرب المسلسلات لقلبي

ظهر الفنان حسن أبو الروس، أثناء استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي، مرتديا جاكيت كاشفا عن سبب ارتدائه و من صاحبه، لافتا إلى أنه خاص بالعظيم زوج خالته المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، معقبا: “بتفائل بيه جدا”.



أعرب “أبو الروس”، خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن سعادته وارتباطه بدوره في مسلسل حالة خاصة في شخصية المحامي " عز "، قائلا : من الأدوار المهمة والمقربة لقلبي لأني بحب الأدوار اللي ليها طعم ولون وواضحة ولها طريقة مفهومة ".

وواصل “أبو الروس”، "عز ده رخم وده خلاني أعرف أشتغل لان فيه حاجه أعملها وعشان كان رخم وده خلى الدور سهل .. فيه أدوار مش بتبقي مفهومه لكن حكاية ان الشخصية رخمه بتخليها اسهل أجيب الإفيه الي لايق عليها ".

المسلسل صعب بصفة عامة



ولفت إلى أن المسلسل بوجه عام يعتبر من الأعمال الصعبة، كونه يناقش قضية لابد أن تتم بشكل صحيح، موضحا:" قضية التوحد لازم تتعمل صح ماينفعش تتعمل غير كده ودي الصعوبة، حتى دوري في المسلسل أني المفروض واحد مش فاهم يعني إيه توحد، ولازم الناس تفهم ما هو التوحد وأن المصاب به قد يكون صاحب قدرات".

