وئام مجدي: ظهوري بميك آب جعل ملامحي أكبر من سني كان مقصودا

كشفت الفنانة وئام مجدي، سر نجاح "الميك أب" الذي أظهرها خلال "شخصية عبير" بشخصية كبيرة في السن بملامح حادة قائلة : “في مسلسل حالة خاصة كنت أكتر واحدة بتأخر في الميك أب لان المطلوب كان أن ملامح يتبقى حادة وأكون أكبر من ”عز" في السن والذي جسد دوره حسن أبو الروس".

وأضافت وئام مجدي، خلال لقائها ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “ مكنش عندي مشكلة أني أظهر اكبر من سني المهم الدور يبقى مضبوط”.



وذكرت أن الجمهور يعرفها من على السوشيال ميديا كـ يوتيوبر في عام 2017 بسبب الفيديوهات الشهيرة التي جمعتها بجدتها قائلة : " الناس عرفتني من الفيديوهات الكوميدية التي جمعتني بجدتي والتي نرصد فيها اليوميات بخفة دم وكوميديا".

ولفتت، “كان فيه فنانين مش عارفين أني نفس شخصية الفيديوهات وكانوا بيقولولي إحنا عارفينك وبنحبك من الفيديوهات وأنا ببقى مستغربه وأقلهم أنا كنت بمثل معاكم من سنتين”.

ونوهت، إلى أن الشهرة عبر السوشيال ميديا أكبر من التمثيل بالنسبة لها، حتى قامت بتأدية شخصية “ عبير” في مسلسل حالة خاصة قائلة : "كنت ماشية في مول ولقيت الناس بتقول إفيهات من الي قلتها في شخصية عبير".

