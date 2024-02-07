حُب وكُره.. الفنان طه دسوقي يكشف أصعب جزئية في دوره بمسلسل «حالة خاصة»|فيديو

قال الفنان طه دسوقي إن دوره في مسلسل حالة خاصة في شخصية نديم أبو سريع، حقق ردود أفعال أكثر مما كان يتوقع بكثير، وأنه سعيد أن المسلسل حاز على إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى وهو مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف “دسوقي”، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “ مبسوط أن الناس شافت حاجة بشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي”.



ولفت إلى أن أهم جزء أعجبه في شخصية المُصاب بمرض التوحد، أثناء فترة التحضير للشخصية هو الجزء الطفولي في الشخصية، قائلاً: بيبقى على طبيعته جدًا وعلى حقيقته لدرجة الشعور أنه طفل بما فيها من براءة الأطفال من خلال الصراحة الشديدة في الإجابات".

أصعب جزء في الشخصية



واصل: “أصعب جزئية في شخصية نديم أن الممثل مطلوب منه في أداء الدور للتعبيرعن أداء معين شعر به في المشهد، وشخصية نديم مش بيعرف يعبرعن إحساسه أو بيستخدم طريقة مختلفة عن الناس العادية في التعبير ومش بيفهم إحساس الي قدامه ودي كانت أصعب جزئية إزاي أعبر عن حب أو كُره”.

