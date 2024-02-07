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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتصدمت.. رئيس الجمعية المصرية للتوحّد: الفنان طه دسوقي خلاني أعيط في «حالة خاصة»|تفاصيل

الفنان طه الدسوقي
الفنان طه الدسوقي

أشادت داليا سليمان رئيس الجمعية المصرية للتوحد، بأداء الفنان طه دسوقي في شخصية “نديم أبوسريع”، في مسلسل حالة خاصة قائلة: “خلاني أعيط ومبهورة باهتمامه بالتفاصيل والأداء الدقيق”.  
وكشفت “سليمان”، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، عن كواليس مساعدة الجمعية لأبطال العمل والفنان طه دسوقي لأداء شخصية مصاب بالتوحد،  قائلة: “المنتج طارق الجنايني جاب فريق العمل للتعرف عليه ومنحهم كورس بسيط عن مرض التوحد وقابلوا حالات كتيرة مختلفة”.


وواصلت: اشتغلت مع ناس كتيره لكن “تيم” مسلسل حالة خاصة مميز جدا، مش عارفة سبب حماسهم وشغفهم في البحث والاطلاع، حتى طه دسوقي كان بيكلمني يسألني على تفاصيل كتيرة  زي لو حد مصاب بالتوحد يمسك إيد بنت إزاي؟، وهي تفاصيل هائلة وهذا احترمته فيه أنه مهتم بأدق التفاصيل".

واستطردت: "قمت بتعريفهم على مجموعة من الأطفال في "السنتر"، وكنت حاسة أنهم سوف ينتقون"عبد الله" للقيام بالدور وأداء شخصيته عشان كده خليته آخر واحد يشوفوه  نفس الشخصية حمل "الهيد فونز" والشنطة ونفس طريقة الخجل".


وأكملت: “بعد ما شفت أداء طه دسوقي اتصدمت، رائع وخلاني أعيط، اللي عمله مسلسل حالة خاصة مش هقدر أعمله في مليون سنة”.

التوحد طه دسوقي طارق الجنايني مرض التوحد مسلسل حالة خاصة أبطال مسلسل حالة خاصة

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