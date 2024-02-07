اسم رام الله وخريطة فلسطين على الشنطة| أبطال وصنّاع مسلسل «حالة خاصة» يكشفون كواليس العمل ومفاجأت أثناء تصويره

حلَّ عدد من أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة بعد النجاح الذي حققه، ضيوفًا على برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم لميس الحديدي على شاشة ON، وكشفوا العديد عن كواليس المسلسل وشخصياتهم وطريقة تحضيرهم لهذا العمل.

هاجر السراج: اسم رام الله في مسلسل حالة خاصة جذبني وحمسني للدور

قالت الفنانة هاجر السراج، إن دورها في شخصية "رام الله" في مسلسل حالة خاصة إن الاسم هو اختيار المؤلف مهاب طارق، لافتة إلى أنه أكثر ما لفت انتباهها للدور، عندما تلقت “الاسكربت”.

وأوضحت “السراج”، ”عندما قرأت الاسم دفعني الفضول لمزيد من الشغف للتخيل وإتقان الشخصية والتعرف على جوانبها، وبالذات الشنطة والخريطة المكتوب عليها ”رام الله“ حمسوني للدور وساعدوني لأفهمها أكثر”.

أكملت “السراج”، “كل التفاصيل ساعدتني على فهم الشخصية، وهي شخصية مركبة وهو ما دفع الناس والجمهور لعدم فهم هي عايزة ايه، بداية من مقابلة نديم في المكتب ورغبتها في مساعدته ليس من باب الشفقة لكن لأن ذكاء نديم جذبها”، موضحة أنها لذك كانت تنهر"عز" حتى لا يسخر منه.

حسن أبو الروس: حالة خاصة من أقرب المسلسلات لقلبي

وظهر الفنان حسن أبو الروس، أثناء استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي، مرتديا جاكيت كاشفا عن سبب ارتدائه و من صاحبه، لافتا إلى أنه خاص بالعظيم زوج خالته المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، معقبا: “بتفائل بيه جدا”.

وأعرب “أبو الروس”، عن سعادته وارتباطه بدوره في مسلسل حالة خاصة في شخصية المحامي " عز "، قائلا : من الأدوار المهمة والمقربة لقلبي لأني بحب الأدوار اللي ليها طعم ولون وواضحة ولها طريقة مفهومة ".

وواصل “أبو الروس”، "عز ده رخم وده خلاني أعرف أشتغل لان فيه حاجه أعملها وعشان كان رخم وده خلى الدور سهل .. فيه أدوار مش بتبقي مفهومه لكن حكاية ان الشخصية رخمه بتخليها اسهل أجيب الإفيه الي لايق عليها ".

ولفت إلى أن المسلسل بوجه عام يعتبر من الأعمال الصعبة، كونه يناقش قضية لابد أن تتم بشكل صحيح، موضحا:" قضية التوحد لازم تتعمل صح ماينفعش تتعمل غير كده ودي الصعوبة، حتى دوري في المسلسل أني المفروض واحد مش فاهم يعني إيه توحد، ولازم الناس تفهم ما هو التوحد وأن المصاب به قد يكون صاحب قدرات".

وأضاف الفنان حسن أبو الروس، غادة ادت ثقل كبير للمسلسل، وجزء كبير من الحالة الحلوة اللي وصلنالها وخليتنا عايزين نروح التصوير.. بتعمل حالة رهيبة في التصوير، ومن أحلى الناس اللي ممكن تشتغل معاهم".

الفنان طه دسوقي يكشف أصعب جزئية في دوره بالمسلسل

من جانبه قال الفنان طه دسوقي إن دوره في مسلسل حالة خاصة في شخصية نديم أبو سريع، حقق ردود أفعال أكثر مما كان يتوقع بكثير، وأنه سعيد أن المسلسل حاز على إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى وهو مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف “دسوقي”: مبسوط أن الناس شافت حاجة بشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي”.

ولفت إلى أن أهم جزء أعجبه في شخصية المُصاب بمرض التوحد، أثناء فترة التحضير للشخصية هو الجزء الطفولي في الشخصية، قائلاً: بيبقى على طبيعته جدًا وعلى حقيقته لدرجة الشعور أنه طفل بما فيها من براءة الأطفال من خلال الصراحة الشديدة في الإجابات".

ووجّه الفنان طه دسوقي الشكر للفنانة غادة عادل، على تعاونهما في مسلسل حالة خاصة، قائلا: " بوجه شكر كبير للفنانة غادة عادل على احتضانها لكل من في اللوكيشن و حلاوة روحها وتاريخها اللي بيتكلم عنها".

رئيس الجمعية المصرية للتوحّد: الفنان طه دسوقي خلاني أعيط في «حالة خاصة»

على الجانب الآخر أشادت داليا سليمان رئيس الجمعية المصرية للتوحد، بأداء الفنان طه دسوقي في شخصية “نديم أبوسريع”، في مسلسل حالة خاصة قائلة: “خلاني أعيط ومبهورة باهتمامه بالتفاصيل والأداء الدقيق”.

وكشفت “سليمان”، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة" عن كواليس مساعدة الجمعية لأبطال العمل والفنان طه دسوقي لأداء شخصية مصاب بالتوحد، قائلة: “المنتج طارق الجنايني جاب فريق العمل للتعرف عليه ومنحهم كورس بسيط عن مرض التوحد وقابلوا حالات كتيرة مختلفة”.

وواصلت: اشتغلت مع ناس كتيره لكن “تيم” مسلسل حالة خاصة مميز جدا، مش عارفة سبب حماسهم وشغفهم في البحث والاطلاع، حتى طه دسوقي كان بيكلمني يسألني على تفاصيل كتيرة زي لو حد مصاب بالتوحد يمسك إيد بنت إزاي؟، وهي تفاصيل هائلة وهذا احترمته فيه أنه مهتم بأدق التفاصيل".

واستطردت: "قمت بتعريفهم على مجموعة من الأطفال في "السنتر"، وكنت حاسة أنهم سوف ينتقون"عبد الله" للقيام بالدور وأداء شخصيته عشان كده خليته آخر واحد يشوفوه نفس الشخصية حمل "الهيد فونز" والشنطة ونفس طريقة الخجل".

وأكملت: “بعد ما شفت أداء طه دسوقي اتصدمت، رائع وخلاني أعيط، اللي عمله مسلسل حالة خاصة مش هقدر أعمله في مليون سنة”.