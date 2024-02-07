عبد المنعم سعيد: أتوقع وقف إطلاق النار في غزة فترة طويلة نسبيا

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى المنطقة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تقفيل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة، حيث أن الجزء الأهم من صفقة التهدئة في غزة قد تم وهو الاتفاق على المبادئ الأساسية.

وأوضح “سعيد”، خلال مداخلته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يتوقع وقف إطلاق النار في غزة لفترة طويلة نسبيا، لافتا إلى أنه جولة وزير الخارجية بدأت بالسعودية ثم مصر متوقعا أنه يتم حاليا التحضير للحلقة القادمة للتعامل مع الحرب.

وأضاف “سعيد”، أن هناك خطوات تكتيكية مهمة تتم حاليا تغذي الرأي العام الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة.