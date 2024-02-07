75% مشتركين بالإنترنت.. خبير أمن معلومات: المصريون يستخدمون التكنولوجيا بشكل دائم

أكد دكتور محمد عزام، خبير أمن معلومات، أن العالم الافتراضي اليوم أصبح امتدادا للعالم المادي الواقعي الذي نعيشه الآن، مضيفا أن المصريين يستخدمون التكنولوجيا بشكل دائم.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة إكسترا نيوز، أن هناك 75% من المواطنين مشتركون ومتصلون بشبكات الانترنت، ونسبة الهاتف المحمول تصل تقريبا إلى 100% من تعداد السكان.

تتناسب مع القرن الـ21

وأوضح "عزام"، أن هناك العديد من التطبيقات تعتمد على توطين التكنولوجيا بشكل كبير وخاصة في المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، معقبا:" محتاجين يكون لدينا بنية سفلية جيدة وتكثيف لاستخدام هذه الأدوات الجديدة لتمكنا من الانتقال بالمجتمع والاقتصاد إلى مرحلة جديدة تتناسب مع أدوات القرن الـ 21".