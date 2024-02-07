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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

بايدن يعلن التقاءه
"بايدن" يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفي منذ 28 عاما

رحل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عن عالمنا عام 1996، لكنه في نظر الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يمت ولا يزال حيًا يرزق، بل ويجري اجتماعات معه أيضًا.

اجتماع مع متوفى

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يوثق "زلة لسان" للرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قال إنه التقى بالرئيس فرانسوا ميتران عام 2021 خلال فعاليات مجموعة السبع، إلا أن الرئيس المذكور قد توفى منذ 28 عاما!

جاء ذلك خلال خطاب لبايدن في لاس فيجاس أمام حشد كبير من الجمهور كمحاولة منه لاكتساب قاعدة مؤيدين له قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيفادا أمس، الثلاثاء.

وأثناء حديثه، تكلم بايدن عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، وكان ذلك بعد بضعة أشهر من توليه رئاسة أمريكا.

وقال بايدن: "جلست وقلت: لقد عادت أمريكا، ونظرت إلى ميتران من ألمانيا - أعني من فرنسا" وهي زلة لسان عن اسم الرئيس والدولة سويًا.

وبدا بايدن سارحًا في أفكاره، ثم أنهى حديثه قائلَا: “حسنًا لكم من الوقت ستعود؟”.

وللرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من الهفوات أو زلات اللسان، من بينها أنه تحدث عن الرئيس الصيني واصفًا إياه بالديكتاتور، وهو ما أثار غضب الكثيرين من بينهم فريقه!

فرنسوا ميتران الرئيس الفرنسي بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن لاس فيجاس إيمانويل ماكرون اجتماع مجموعة السبع

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