رويترز: حماس تسعى لتبادل أسرى ومحتجزين ومرحلة جديدة من الهدنة لمدة 45 يوما

أفادت رويترز، في نبأ عاجل على شاشة القاهرة الإخبارية، بأن حماس تقترح إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العملية العسكرية واستعادة الهدوء التام.

وأضافت، أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات و مخيمات اللجوء بغزة، وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.

ونوهت، إلى أن حماس تسعى إلى التبادل الأسري والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية في اقتراح وقف إطلاق النار.

45 يوما

وأشارت، إلى أن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة ثانية مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى وتبادل الرفات والجثث، والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات.