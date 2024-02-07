الخارجية الأمريكية: بلينكن يناقش إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

أكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيناقش في إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين وضمان السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه عطاف، أمس /الثلاثاء/ من وزير الخارجية الأمريكي.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، وذلك بهدف تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التحفظية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.