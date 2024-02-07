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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ساعات.. نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية لبحث رد حماس على الصفقة

صدى البلد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو يدعو القيادتين السياسية والأمنية إلى اجتماع بعد ساعات لبحث رد حماس على الصفقة.

 

اقترحت حركة المقاومة الفلسطينية حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل ردا على الخطوط العريضة التي تم صياغتها في العاصمة الفرنسية باريس وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل أسرى فلسطينيين، وضمانات لإعادة تأهيل غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

 

وبحسب الاقتراح، في المرحلة الأولى، التي سوف تستمر 45 يوما، سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض الاسرى الإسرائيليين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع وجود محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول إنهاء القتال واستعادة الهدوء.

 

كما طالبت الحركة خلال تلك المرحلة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التجمعات السكانية في القطاع.

نتنياهو حماس وقف إطلاق النار فلسطين الاحتلال الاسرائيلي غزة

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