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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معرض الكتاب يتخطى 4 ملايين زائر هذه الدورة.. تفاصيل

المنسق العام للبرنامج
المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب

قال مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، إنه من المفترض على الشعب أو الجماهير أن يقوم بالحكم على تلك الدورة من معرض الكتاب، مشيرا إلى أنه هو الإحصائيات أو الدلالات التي حققتها الدورة ال55.

 

وأضاف مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن تلك الدورة من معرض الكتاب هي فارقة ومميزة، موضحا: “كل عام نجد جديد فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، نتيجة مجهود لتخرج على أكمل وجه ومشرف”.

 

وتابع مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، : “بزيادة مليون زائر المعرض يتخطى 4 ملايين زائر هذه الدورة.. وهي أرقام فارقة عن العام السابق”.

مروان حماد معرض الكتاب زوار معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب صباح الورد”

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