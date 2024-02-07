مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة بلينكن للمنطقة هي احتواء للموقف في فلسطين

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هي احتواء للموقف، لافتا إلى أن المسألة بدأت بصراع حماسي وليس فلسطيني بل هو حماسي إسرائيلي أدى إلى ضرب إسرائيل لفلسطين بلا وعي.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، "مفيش حتى شرف المحارب اللي دايما بيقاتل محارب أمام محارب، لكنه بيهد بيوت متعددة على ما فيها فأصبح الضحايا 70% منهم أطفال ونساء وشيوخ لا يقاتلون"، معقبا: "شيء لا سابقة له في التاريخ العسكري".

وأوضح "بيومي"، أنه يخشى أن تتوسع الحرب، وذلك لأن أمريكا وبريطانيا انجرت أرجلهما إلى مدخل البحر الأحمر، حيث أن الحوثيين في اليمن أيضا دخلوا في معركة وربما أيضا قسم من الصومال.

ولفت، إلى أن بلينكن جاء ليحاول الاستفادة من جهود مصر، لكون مصر هي الطرف ذو الصلة الطيبة لجميع الأطراف.