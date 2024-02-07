تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

بعد قرار اتحاد الكرة بتعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المطري لكرة القدم اجرى حسام حسن اتصالا هاتفيا مع اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لعقد الصلح بينهم .

مكالمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

تواصل حسام حسن المدير الفني لنادي فيوتشر، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هاتفيًّا خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر في تصريحات صحفية إن التواصل جاء عن طريق عمر جابر ظهير أيمن الزمالك نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعه بالثنائي حسن وصلاح.

وجاء ذلك بعد أن سبق أن وجه حسن انتقادات لمحمد صلاح خلال تواجد الأول ضيفًا عل إحدى القنوات، حيث رفض فكرة مغادرته معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ثم العودة مجددًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.