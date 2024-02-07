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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية: ليس هناك أي فرص لسقوط الأمطار حتى الأسبوع القادم

صدى البلد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة بدأت تتجه نحو المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيدا من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة اكسترا نيوز، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، موضحة أن الأجواء مائلة للدفيء في المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، منوهة إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة على القاهرة الكبرى.

 

وأوضحت منار غانم، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع الذى يتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم الحرارة خلال فترة الليل إلى أقل من 5 درجات.

وأشارت إلى أن الاستقرار في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر على الأقل بداية الأسبوع القادم، ناصحة بعدم الانخداع بأشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس، والاستمرار في الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء في وجود الشبورة المائية.

وتابعت، أنه ليس هناك أي فرص لسقوط الأمطار حتى الأسبوع القادم، وهذا هو المعتاد في فصل الشتاء، مشددة على أن فصل الشتاء لم ينته بعد ولكنه مستمر حتى شهر مارس، ومن المتوقع أن يكون هناك حالات قوية من عدم الاستقرار أو فرص سقوط الأمطار.

منار غانم درجات الحرارة سقوط الأمطار الشتاء الامطار

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