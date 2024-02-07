حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

قررت نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بقصد تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية إلا انه لم يلتزم بدفع تلك الأرباح.



تلقى مامور مركز شرطة القناطر الخيرية عدة بلاغات من العديد من المواطنين تضررهم من صاحب محل مصوغات ذهبية بالقناطر الخيرية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تشغيله فى تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية .



تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى أن المتهم يمتلك محل لبيع المشغولات الذهبية فى القناطر الخيرية وأنه قام بجمع نحو 5 ملايين جنيها من المواطنين بحجة تشغيلها فى المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية ولكنه توقف عن السداد لضحاياه واختفى من المنطقة ، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة .