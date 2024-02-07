مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا: أوكرانيا شهدت سلسلة انفجارات هزت كل أراضيها

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن أوكرانيا شهدت صباحا صاخبا في كل أراضيها، حيث دوت سلسلة من الانفجارات هزت كييف، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى.

وأضاف “مناف”، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الانفجارات جاءت نتيجة لتحليق قاذفات روسية أطلقت مجموعة من الصواريخ على كل أرجاء الأراضي الأوكرانية، موضحا أن حاكم كييف أعلن إصابة نحو 14 شخصا ومقتل أكثر من 5 أشخاص وتدمير البنية التحتية المدنية والطاقة الكهربائية، حيث سقطت العديد من الصواريخ على أبراج الكهرباء، وهي ليست بعيدة عن مركز المدينة.

وتابع أنه وقع استهداف للمنازل بالصواريخ البالستية التي أطلقت فجر اليوم، مما أدى إلى اشتعال المنزل ودخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة.