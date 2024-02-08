إعلان عقوبات مباراتي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.. تفاصيل

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، وفقًا لقوانين المسابقات للموسم الحالي 2023-2024.

العقوبات جاءت على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية بقيمة 20000 جنيه على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

إيقاف أحمد هاني حسيني إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة.

نادي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا نجحا في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة.

وتقام المباراة النهائية بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا على ستاد جهاز الرياضة العسكري.