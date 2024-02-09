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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث ضخم بمزايا جبارة.. أندرويد 14 يصل وحش موتورولا Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 Ultra

ظهر هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، لأول مرة في عام 2022 في الأسواق العالمية، حينها تم إطلاقه مع نظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق، وتم تحديث الهاتف الرائد إلى Android 13 خلال العام الماضي، والآن، زودت الشركة الأمريكية هاتفها المميز بتحديث رئيسي آخر لنظام التشغيل.

موبايل موتورولا Edge 30 Ultra يحصل على أندرويد 14

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تلقى هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 14، وذلك لجميع الوحدات المتوفرة في كلا من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

 

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ويتم طرح التحديث الثابت U1SQ34.52-21-1، لجهاز موتورولا Edge 30 Ultra، من خلال ملف يبلغ حجمه 1.45 جيجابايت، وتوصي الشركة المستخدمين بتنزيله عبر شبكة الواي فاي، وسيتم طرح إصدار التحديث بطريقة تدريجية ليصل إلى الأسواق الأخرى.

ويوفر تحديث أندرويد 14 على هاتف Motorola Edge 30 Ultra العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، من بينها سمات جديدة أحادية اللون مع خيارات ألوان إضافية، وخطوط نظام جديدة، وصفحة إعدادات مفصلة للبطارية، وتحسين الخصوصية والأمان، والقدرة على استخدام الهاتف ككاميرا ويب، والمزيد.

Motorola Edge 30 Ultra

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، بشاشة منحنية من نوع pOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بدقة FHD +، تبلغ 2400 × 1080 بكسل، تتميز بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، مع معدل سطوع يبلغ 1250 شمعة في المتر المربع.

ويوفر هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، دعما لتقنية HDR10 + ومساحة ألوان DCI P3، وتتمتع شاشة الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، بواسطة معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يقترن بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة اتخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت.

ويمتاز هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، بكاميرا خلفية رئيسية مزودة بمستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثالث من إنتاج شركة سوني بدقة 12 ميجابكسل، ولالتقاط الصور الشخصية، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، تدعم تقنية Quad Pixel.

ويحزم هاتف Edge 30 Ultra، على بطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سلكي خارق بقدرة 125 وات وفقا لمعيار TurboPower.

Motorola Edge 30 Ultra
موتورولا أندرويد 14 Edge 30 Ultra موتورولا Edge 30 Ultra Android 14

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