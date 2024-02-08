شذى تكشف أسرار ابتعادها عن الفن ومشاركتها بفيلم الجراج في واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة والمطربة شذى ، والتي تشدو خلال الحلقة بباقة من أجمل أغانيها ، وتكشف عن أنها كانت لاعبة تنس، ثم قامت بالتمثيل في فيلم الحراج وعمرها ٨ سنوات ولماذا لم تكرر تجربة التمثيل .

كما تتحدث عن التحاقها بالأوبرا في سن صغيرة ، مسيرتها الغنائية وأهم الأغاني في حياتها وأهم المطربات في جيلها ومن تختار من المطربين لعمل ديو معه.

كما تحدث عن حياتها الخاصة وفقدانها والدها ووالدتها وصدمتها الكبيرة لفراقهما ، كما تتحدث عن زواجها واهم ما جذبها في شريك العمر ، وهل هي ست شاطرة في البيت

وتكشف أسرار بعدها عن الوسط الفني واختفائها عن الغناء لفترة ، وهل عانت من التعامل مع شركات الإنتاج ، وتتحدث عن آخر ألبوم لها.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.