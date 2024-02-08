أخبار الفن: رانيا يوسف تكشف مصير فيلم التاروت ومدحت صالح يتحدث عن لقائه بـ أبيوسف

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشفت الفنانة رانيا يوسف أنه هناك مشاهد لم تنته من تصويرها ضمن أحداث فيلم التاروت الذى وقف تصويره بسبب مشاكل انتاجية.

وقالت رانيا فى تصريح خاص لصدى البلد أنها لم تحصل على الدفعة الأخيرة من الأجر المتفق عليه فى الفيلم ولا تعلم مصيره، مشيرة إلى أنها أوقفت التصوير منذ فترة وانشغلت بتصوير باقى أعمالها الفنية.



واحتفلت رانيا يوسف مؤخرا بتصوير مسلسل جريمة منتصف الليل على الاحتفال المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، بمشاركة احمد عبد العزيز واحمد منير والهام عبد البديع والمؤلف محمد الغيطي وابنته ميار.

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته بدوره فى فيلم “الإسكندراني” ، الذى طرح مؤخرا فى دور العرض السينمائية.

وقال محمود حافظ، في تصريحات تليفزيونية، إنه استمتع بالعمل مع المخرج خالد يوسف، بالرغم من أنه كان متخوفا من العمل معه؛ بسبب الانتقادات التى يتعرض لها بسبب عصابيته في العمل، مشيرا إلى أنه يتمنى تكرار التجربة في مزيد من الأعمال القادمة؛ لأن خالد يوسف يتعمد إظهار أفضل ما يملك الفنان.

وكشف الفنان محمود حافظ عن خريطة أعماله القادمة عقب عرض أحدث أفلامه الاسكندراني والذى يقوم ببطولته بجانب أحمد العوضي وزينة.

كشف الفنان مدحت صالح عن رأيه فيما أحدثته الحلقة التى سجلها مع مطرب الراب ابيوسف وتصدرها التريند المصري.



وقال مدحت فى تصريح خاص لصدى البلد أنه معجب جدا بالمزيكا التى يقدمها ابيوسف وهو ما شجعه على لقائه ببرنامج مزيكا صالونات قائلا: “بحب جنان ابيوسف والحلقة بقت تريند بسبب مزيكته”.

واحتفل مدحت صالح أمس بتصوير مسلسله الجديد ابن حرام والذى يشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف وخالد زكي ومنه فضالى ومن المفترض عرضه خلال موسم رمضان 2024.



طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا. "إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد و ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك و توزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره و محبيه على السوشيال ميديا.

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، فيديو يرصد لحظة وصول الفنان ماجد المهندس المسرح أرينا بالكويت ، إستعدادا لإحياء حفله يوم ٩ فبراير ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.