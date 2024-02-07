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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحب جنانه.. مدحت صالح يعلق على لقائه بـ أبيوسف

مدحت وابيوسف
مدحت وابيوسف

كشف الفنان مدحت صالح عن رأيه فيما أحدثته الحلقة التى سجلها مع مطرب الراب ابيوسف وتصدرها التريند المصري.

وقال مدحت فى تصريح خاص لصدى البلد أنه معجب جدا بالمزيكا التى يقدمها ابيوسف وهو ما شجعه على لقائه ببرنامج مزيكا صالونات قائلا: “بحب جنان ابيوسف والحلقة بقت تريند بسبب مزيكته”. 

 

واحتفل مدحت صالح أمس بتصوير مسلسله الجديد ابن حرام والذى يشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف وخالد زكي ومنه فضالى ومن المفترض عرضه خلال موسم رمضان 2024.



 

 

حل النجم الكبير مدحت صالح، ضيفاً في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

 

وشارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث ان الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما، ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

 

نجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الانتهاء من الاغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من ان مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سوياً بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت الى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".

 

مدحت صالح الفنان مدحت صالح ابيوسف مطرب الراب ابيوسف

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