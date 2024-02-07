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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمود حافظ عن فيلم الإسكندراني: كنت خايف من التعاون مع خالد يوسف

صدى البلد

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته بدوره فى فيلم “الإسكندراني” ، الذى طرح مؤخرا فى دور العرض السينمائية. 

وقال محمود حافظ، في تصريحات تليفزيونية، إنه استمتع بالعمل مع المخرج خالد يوسف، بالرغم من أنه كان متخوفا من العمل معه؛ بسبب الانتقادات التى يتعرض لها بسبب عصابيته في العمل، مشيرا إلى أنه يتمنى تكرار التجربة في مزيد من الأعمال القادمة؛ لأن خالد يوسف يتعمد إظهار أفضل ما يملك الفنان.

وكشف الفنان محمود حافظ عن خريطة أعماله القادمة عقب عرض أحدث أفلامه الاسكندراني والذى يقوم ببطولته بجانب أحمد العوضي وزينة.

وقال حافظ فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنه يصور حاليا مسلسل بعنوان “السرداب” مع الفنانة رانيا يوسف والمخرج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو مسلسل تدور أحداثه فى حقبة الستينيات من القرن الماضي ويتم عرضه على إحدى المنصات.

وأضاف محمود حافظ أنه يصور أيضا فيلما بعنوان “بقدر ظروفك” مع الفنان أحمد الفيشاوي للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.

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ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي على رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ، وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان 

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

واستطاع  فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6.5 مليون جنيه خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته وتقديم شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا: "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأن كان نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي.

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