عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

عصام السقا
عصام السقا

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "الإسكندراني"، الذى طرح مؤخرًا فى دور العرض السينمائية.

وقال عصام السقا فى تصريحات تليفزيونية: إن العمل مع أحمد العوضي ممتع لأن هدفه الأكبر هو نجاح الفيلم، موضحا أنه يقدم شخصية ذكي صديق بكر الإسكندراني الذى يجسد دوره أحمد العوضي.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضاف عصام السقا ، معلقًا: "أول سبب في موافقة على فيلم "الإسكندراني" هو المخرج خالد يوسف، لأنه قامة عظيمة فى السينما محدش يقدر ينكرها ، بالإضافة لأسم الراحل أسامة أنور عكاشة ، فحسيت أني خايف من نفسي لأني داخل حرب قوية وكان تحدي بالنسبة لي وكان لازم أثبت نفسي والحمدلله ربنا جبر بخاطرنا".

txt

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

txt

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

txt

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

txt

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي على رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ، وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان 

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

واستطاع  فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى  تخطى الـ6 ملايين ونصف المليون جنيه  خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته وتقديم  شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأن كان نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".

أعمال عصام السقا الفنان عصام السقا أبطال فيلم الإسكندراني أحمد العوضي فيلم الإسكندراني عصام السقا أحدث الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

موضوعات متعلقة

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي ضمن فرقة محمد منير

تعليق ساخر من أحمد السعدني على أحدث صورة تجمعه بمحمد عبدالرحمن

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه بمشاركة زاب ثروت

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

وفاة والدة أحمد عبد الفتاح

ترشيحاتنا

أقدر صلابتكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

الرئيس السيسي: كل الشعب مسئول عن أمن ومستقبل مصر

أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

هروح من ربنا فين لو أنا السبب .. السيسي يرد على اتهام خطير ضد مصر

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس | فيديو

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ