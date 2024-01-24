كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "الإسكندراني"، الذى طرح مؤخرًا فى دور العرض السينمائية.

وقال عصام السقا فى تصريحات تليفزيونية: إن العمل مع أحمد العوضي ممتع لأن هدفه الأكبر هو نجاح الفيلم، موضحا أنه يقدم شخصية ذكي صديق بكر الإسكندراني الذى يجسد دوره أحمد العوضي.

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وأضاف عصام السقا ، معلقًا: "أول سبب في موافقة على فيلم "الإسكندراني" هو المخرج خالد يوسف، لأنه قامة عظيمة فى السينما محدش يقدر ينكرها ، بالإضافة لأسم الراحل أسامة أنور عكاشة ، فحسيت أني خايف من نفسي لأني داخل حرب قوية وكان تحدي بالنسبة لي وكان لازم أثبت نفسي والحمدلله ربنا جبر بخاطرنا".

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي على رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ، وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

واستطاع فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6 ملايين ونصف المليون جنيه خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته وتقديم شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأن كان نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".