الجمعة المقبل.. عصام السقا يشاهد فيلم الإسكندراني في مسقط رأسه بالمنيا

أعلن الفنان عصام السقا عن استعداده لمشاهدة فيلمه الجديد الاسكندراني يوم الجمعة القادمة داخل مول سيتى سكيب بالمنيا مسقط رأسه.



وكتب السقا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: باذن الله يوم الجمعة الجاية هستني كل حبايبنا وأصحابنا وأهالينا نشوف الفيلم مع بعض سينما سيتي سكيب مول في بلدي محافظة المنيا الساعة 6 المغرب في انتظاركم وبإذن الله يوم حلو بيكم.









تفاصيل فيلم الإسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

إيرادات الاسكندراني

استطاع فيلم "الإسكندرانى" بطولة الفنان أحمد العوضى تخطى الـ6 ملايين ونصف جنيهًا خلال 4 أيام فقط من وقت عرضه.

وأعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية “بكر “ في فيلم ”الإسكندراني”، قائلا "أول فيلم بطولة لي من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف مفيش نعمة أكبر من دي لأني كنت نفسي أشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، وكنت هشارك في سره الباتع، ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".